Files aan afgesloten Leopold II-tunnel JCV

27 april 2020

10u32 0 Brussel Sinds zondagavond is de Leopold II-tunnel volledig afgesloten omdat de werken aan de tunnel hervat worden. Dat zorgde maandagochtend al meteen voor file, ondanks het sterk afgenomen autoverkeer.

Op de bovengrondse omleidingsroute was er maandagochtend tot een uur vertraging richting het centrum van Brussel. Wie met de auto van Groot-Bijgaarden naar het centrum wil, moet omrijden via de bovengrondse lanen.

Sinds zondagavond is de Leopold II-tunnel immers volledig afgesloten. De werken voor de renovatie van de tunnel zijn hervat en daardoor gaat de tunnel volledig dicht. Normaal gezien sluit de tunnel enkel ’s nachts of in het weekend, maar Brussel Mobiliteit wil van het kalme verkeer door de coronacrisis gebruik maken om werk in te halen. Eerder was de werf immers stilgelegd. “Op die manier kan de opgelopen vertraging ingehaald worden zodat de werken die voor de zomer gepland zijn volgens schema kunnen verlopen”, zegt Brussel Mobiliteit.