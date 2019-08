Fietsteam Brusselse brandweer rijft karrenvracht aan ‘olympische’ medailles binnen: “Zoeken nu wel wat jongere mensen” JCV

23 augustus 2019

14u43 0 Brussel De 38 atleten van de Brusselse brandweer die begin deze maand vertrokken naar de ‘World Police and Fire Games’, zeg maar de Olympische spelen voor politie en brandweer, zijn weer thuis. En met 44 gewonnen medailles kan de brandweer gerust spreken van een geslaagd tornooi. Vooral de renners waren verantwoordelijk voor dat succes, met in totaal 18 medailles.

In totaal wonnen de mannen van de Brusselse brandweer op de World and Police Fire Games in het Chinese Chengdu 44 medailles. Daarmee deden ze al een pak beter dan de 30 medailles van twee jaar geleden. Marc Marien uit Anderlecht en Eddy Van Den Steen uit Ruisbroek zijn samen verantwoordelijk voor niet minder dan 12 van die medailles. Elk wonnen ze vijf gouden plakken. Marc voegde daar nog een zilveren medaille aan toe en Eddy won nog een keer brons.

Weinig verrassend blonk de ploeg uit in onze nationale sport: wielrennen. “Wij hebben medailles gewonnen in verschillende disciplines: koers in lijn, een sprint, een criterium, een tijdrit, een klimtijdrit en in het mountainbiken”, zegt Marc Marien (61), die er al 42 jaar dienst bij de Brusselse brandweer heeft opzitten. “We rijden in leeftijdscategorieën van vijf jaar. Ik zit in de klasse van 60 tot 64 jaar. Dus je begrijpt dat we gelukkig zijn dat we het niet meer tegen jongemannen van 20 jaar moeten opnemen. Je moet ook het karakter kunnen opbrengen dat nodig is voor een wielerkoers.”

Internationaal

Zijn collega Eddy Van Den Steen zit met zijn 58 lentes in een jongere categorie, waar hij ook kon uitblinken. “Ik rij ook wedstrijden in mijn vrije tijd, als amateur weliswaar”, zegt hij. “Dat moet je ook wel doen om mee te kunnen tijdens de wedstrijd in Chengdu. Ik heb op het podium gestaan met mensen uit Nederland, Maleisië, Duitsland en Hong Kong. Het is dus een enorm internationale aangelegenheid.”

Voor Marien was het al de vijfde keer dat hij deelnam. “Misschien doe ik er binnen twee jaar in Rotterdam nog een editie bij, maar ik ben al 61 ondertussen”, zegt hij. “ Wat me echt is bijgebleven? Ik was zelf heel erg onder de indruk van de geweldige organisatie en de hartelijke ontvangst in China.”

Van Den Steen heeft een simpele verklaring voor het succes van de Belgische renners. ““Wat ons echt geholpen heeft in China is dat de sfeer heel goed is en dat iedereen aan elkaar hangt”, zegt hij. “Het zijn ook erg tactische koersen geweest en dan moet je samen goed opletten. Het enige nadeel is dat we deze keer maar met zes renners afgereisd zijn, terwijl dat er een paar jaar geleden nog met 20 waren. We zouden dus wel wat jonge mensen kunnen gebruiken om de rangen te versterken.”

Na de Olympische Spelen zijn de World Police and Fire Games (WFPG) de grootste sportcompetitie ter wereld. Elke twee jaar nemen er zo’n 12.000 politieagenten en eerstehulpverleners uit meer dan 70 landen deel.