Fietsster wordt tweemaal aangereden in vijf minuten tijd: “De auto in Brussel is een moordwapen” SHVM

20 september 2019

14u00 0 Brussel Gisterenmiddag werd Magali tot twee keer toe aangereden. Daarbij kreeg ze te maken met een staaltje verkeersagressie. De eerste bestuurder stak zijn hand op en zette zijn route verder. De tweede bestuurder stapte uit en gebaarde dat hij het slachtoffer iets wou aandoen. “Ik ben er nog steeds niet goed van”, reageert ze.

“Ik reed met mijn elektrische fiets op het fietspad”, begint Magali haar verhaal. “Plots komt een bestuurder aangereden die me geen voorrang verleende en reed me aan op m’n zijkant. Nadat hij me even een blik gunde, stak hij zijn hand op als gebaar om zichzelf te excuseren en reed gewoon door. Ik trilde op mijn benen van de shock.”

Maar daar bleef het niet bij volgens het slachtoffer. “Nog geen vijf minuten later stak ik een zebrapad over, correct zoals het hoort, met mijn fiets naast me. Vervolgens komt een gezinswagen aangereden en slaat alle remmen toe. De bestuurder was zo over z’n toeren, dat hij uitstapte en me bedreigde. Ik zag de haat in zijn ogen en hij had duidelijk de intentie om me een pak rammel te geven. Ik was echt bang. Gelukkig hield zijn vrouw hem tegen en vertrokken ze even later weer.”

Ook deze ochtend werd Magali net niet aangereden. Ze had de bedoeling om over te steken, maar zag plots een wagen in volle snelheid aankomen. “Gelukkig zette ik een stap achteruit, want de bestuurder had me duidelijk niet gezien.”

Moordwapen

Magali diende geen klacht in na de bedreigingen, want volgens haar lost dat het probleem niet op. “In Brussel kan je je als fietser nergens meer op een normale manier verplaatsen. De infrastructuur is zeer gebrekkig en de autobestuurders worden steeds agressiever. Jammer genoeg verandert de mentaliteit niet. De wagen in Brussel is een echt moordwapen.”

Voor het slachtoffer zijn de incidenten nog steeds geen reden om de fiets aan de kant te zetten en opnieuw de wagen te nemen. “Toch voel ik me echt onveilig. Iedere keer denk ik: het kan elk moment gedaan zijn.”