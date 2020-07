Fietspad langs E40 in Brussel open Stephanie Romans

19 juli 2020

18u37 0 Brussel Het fietspad langs de E40 tussen Schaarbeek en Evere is sinds het weekend open. Het pad is bijna twee kilometer lang en wordt met betonblokken gescheiden van de autosnelweg.

Het nieuwe fietspad ligt aan de rechterkant van de snelweg en loopt tussen de oprit aan de Gemeenschappenlaan in Evere en de afrit naar de Kolonel Bourgstraat in Schaarbeek. Ruim een jaar geleden werd het stuk snelweg versmald door onder meer de rechterrijstrook te schrappen. Daardoor is er voldoende ruimte voor een fietspad.

De aanleg van het fietspad liep recent vertraging op door het regenweer van de voorbije weken. Er moest ook bijkomend asfalt worden gelegd. Het fietspad naast de E40 maakt deel uit van een plan om 40 kilometer fietspad aan te leggen in de hoofdstad. Het gewest wil mensen zo aanmoedigen om de fiets te nemen in plaats van de auto.