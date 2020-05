Fietsersbeweging palmt volgende vrijdag Brusselse kleine ring in: “Neem maskers en vlaggen mee” SVM

22 mei 2020

13u05

Bron: Belga 2 Brussel De fietsers van Critical Mass Brussels zijn het gewoon om samen in een grote groep al fietsend hun stem voor de zachte weggebruikers te laten horen. Op vrijdag 29 mei zullen ze dat ook individueel of in kleine groepjes doen tijdens hun fietsevenement ‘Critical Mask - Edition Coeurona’. De fietsersbeweging nodigt iedereen uit om met hun tweewieler de kleine ring rond de Brusselse Vijfhoek af te fietsen.

De Critical Mass zal er komende vrijdag volledig anders uitzien. Er is geen vast vertrekpunt of aankomstplaats en er wordt ook niet in een peloton gereden, kwestie van de coronamaatregelen te respecteren. Een startuur is er wel. Vanaf 18 uur vraagt de Critical Mass dat iedereen vanop een eigen vertrekpunt en in de richting die hij of zij zelf bepaalt de kleine ring rond fietst.

Na de rit rond de Vijfhoek trekken de fietsers naar de straten binnen de vijfhoek. Dat is nu een woonerf waar voetgangers en fietsers voorrang hebben op de auto's. Daar zullen de fietsers elkaar dan groeten wanneer ze elkaar kruisen.

“Breng muziek en vlaggen mee”

"We raden iedereen aan om maskers te dragen en muziek en vlaggen mee te brengen. Alles wat het virus en de auto's op een afstand houdt", meldt de Critical Mass op haar Facebookevenement.

De creatieve fietsers die een applicatie met gps gebruiken, worden aangemoedigd om hun fietstocht er als een hartje te doen uitzien. Zij moeten dan onder meer via de Lakensestraat, het De Brouckèreplein en de Adolphe Maxlaan fietsen.