Fietsersbeweging kaart massale reclame voor auto’s aan: “We willen koning auto van de troon stoten” Margo Koekoekx

11 januari 2020

15u19 28 Brussel Zo’n 600 mensen fietsten zaterdagmiddag rond de paleizen op de Heizel om op een positieve manier hun ongenoegen te uiten. Ze vinden het fout dat er zoveel reclame wordt gemaakt voor auto’s in tijden waar milieubewustzijn een belangrijk topic is. De beweging kreeg bezoek van enkelingen die provoceerden met hun wagens.

Mythical Mass is een variant van Critical Mass, een fietsersbeweging die opkomt voor de rechten van de stadsfietser. Geregeld komen ze samen om in groep door een buurt te fietsen. Zaterdag wilden ze een signaal geven over de promotie voor auto’s, zowel op het autosalon als in het algemeen op bijvoorbeeld televisie. Critical Mass noemde hun opkomst Mythical Mass, naar de mythes die autoreclames aan de man brengen.

Probleem met reclame

Charlotte Pattyn (28) uit Gent fietste samen met enkele collega’s van Good Planet en wat vrienden mee tijdens Mythical Mass. “Ik heb niets tegen auto’s, wel tegen de manier waarop ze massaal gepromoot worden. Met deze actie willen we op een positieve manier wat tegengewicht bieden. Vooral de promotie van SUV’s vind ik niet kunnen, die zijn hier helemaal niet nodig op de baan en blijkbaar zijn ze ook niet zo veilig als ze beweren.” Zelf maakt Charlotte ongeveer één keer per maand gebruik van autodeelsystemen en carpoolt ze zoveel mogelijk wanneer ze met vrienden weggaat. In het dagelijkse leven geeft ze workshops op scholen over duurzaamheid. Daarvoor trekt ze zowat heel Oost-Vlaanderen rond met de fiets en het openbaar vervoer.

Kevin en dochter Hazel (3,5) uit Jette komen mee fietsen om koning auto van zijn troon te stoten. “Wij gebruiken ongeveer één keer per week een deelwagen. Ik heb dus ook niets tegen auto’s maar er moet beter nagedacht worden over het belang van een auto.”

Clement (30) en Judith (30) zakten ook af naar de Heizel met hun tandem. “Al die propaganda voor auto’s, dat kan niet blijven duren! In tijden waar we duurzaam moeten leven zou voor auto’s hetzelfde moeten gelden als voor sigaretten en drank, daar mag je ook niet zomaar reclame voor maken. Zelfs al stoten nieuwe auto’s minder schadelijke stoffen uit, de productie blijft enorm vervuilend. Dat valt niet goed te praten.”

Thomas (40) sluit zich daarbij aan. “Auto’s verbieden zou absurd zijn, maar het is toch ondenkbaar dat zoveel promotie van zo’n vervuilend product is toegestaan? Ik woon in de buurt van City2 in Brussel, daar lijkt het alsof auto’s continue geparkeerd staan terwijl ze gewoon aanschuiven in de file. De fiets moet een grotere plaats krijgen in de steden. 1,5 ton dat aangedreven wordt op één of twee personen te vervoeren, dat kan toch niet de norm zijn?”

Provoceren

De fietsers willen vooral op een positieve manier de aandacht trekken. Zo waren er ook veel gezinnen en jonge kinderen die deelnamen. Nadat ze een ronde fietsten rond de paleizen waar het autosalon doorgaat, hielden ze halt onder het Atomium. En ze waren niet alleen. Enkele mensen met getunede en dure wagens kwamen wat provoceren door het gaspedaal stevig in de drukken terwijl ze langsreden. Enkele fietsers blokkeerden daarop de weg. Tot ruzie kwam het gelukkig niet.