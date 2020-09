Fietsers en wandelaars boven op Autoloze Zondag in steden en gemeenten Robby Dierickx

13u31 0 Brussel Door de coronacrisis was het allemaal dan wel wat minder dan normaal, toch staan vandaag in verschillende steden en gemeenten allerlei activiteiten gepland in het kader van de jaarlijkse Autoloze Zondag. Dat is onder meer in Brussel, Vilvoorde en Wemmel het geval.

In het hele Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn alle gemotoriseerde voertuigen verboden tussen 9.30 en 19 uur. In de vrijgemaakte straten kunnen zachte weggebruikers volop genieten van het mooie weer. Door het coronavirus is het aantal activiteiten in de hoofdstad wel beperkt en om die reden voerde het organiserende Brussel Mobiliteit minder campagne dan de voorgaande jaren. Wel staat veel in het teken van Koning Fiets. Op het De Brouckèreplein staat een infopunt waar bezoekers uitleg kunnen krijgen over fietsen in Brussel. In de Dieudonné Lefèvrestraat kunnen waaghalzen zich dan weer aan een ritje wagen op de spectaculaire pumptrack. Voorts zijn er allerlei workshops en concerten.

Ook in Vilvoorde wordt door het coronavirus een lightversie van de Autovrije Zondag georganiseerd. Voor heel wat activiteiten moesten deelnemers zich op voorhand inschrijven zodat het geen overrompeling zou worden. Er vinden kleinschalige sportactiviteiten, wandelingen, activiteiten rond fietsen en culturele evenementen plaats. In Wemmel zijn er onder meer een kidsrun, een jogging voor volwassenen en een historische wandeling.



