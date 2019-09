Fietser zwaargewond na botsing met ziekenwagen Robby Dierickx

28 september 2019

08u19 7 Brussel Op het kruispunt van de Belle Alliancelaan met de Dianalaan in Brussel is een fietser in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een ongeval met een ziekenwagen. Die laatste was op weg naar een dringende interventie en reed met sirene en zwaailichten.

Het ongeval gebeurde om 3.35 uur. De ziekenwagen van de Brusselse brandweer was even voordien vertrokken uit het Sint-Elisabethziekenhuis en was op weg naar een dringende interventie in de Louizalaan. Op het kruispunt van de Dianalaan met de Belle Alliancelaan liep het echter mis. “Onze ziekenwagen reed prioritair, dus met blauwe zwaailichten en sirene, toen de ambulance in aanrijding kwam met een fietser”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “De fietser was niet kritiek, maar werd wel door een andere ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. De betrokken ambulanciers zijn danig onder de indruk van de feiten en worden opgevangen door de leden van onze First Stress Team.”

De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De exacte omstandigheden maken deel uit van het onderzoek, maar het parket stuurde geen expert ter plaatse. Volgens de brandweer is het dankzij de getuigenissen van omstanders duidelijk wat er juist gebeurd is.

De Brusselse brandweer stuurde een andere ziekenwagen naar de initiële opdracht in de Louizalaan.