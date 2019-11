Fietser gewond overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding met vrachtwagen, tramlijn onderbroken SHVM

14 november 2019

13u42 0 Sint-Jans-Molenbeek Een fietser is vanmorgen omstreeks 09.30 uur aangereden door een vrachtwagen aan de Ninoofsepoort in Sint-Jans-Molenbeek. Het slachtoffer werd naar het Sint Pietersziekenhuis overgebracht. De gezondheidstoestand van de man is onbekend.

Hoe het ongeval is kunnen ontstaan, wordt momenteel nog onderzocht. Ook of het slachtoffer in levensgevaar verkeert, blijft voorlopig nog een onbeantwoorde vraag volgens politiezone Brussel-West.

Tramlijn 82 tussen Vier Winden en Driehoek werd onderbroken. “Momenteel worden er nog steeds pendelbussen ingezet”, zegt MIVB-woordvoerster An Van Hamme.