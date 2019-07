Fietser aangereden op Kroonlaan WHW

21 juli 2019

09u51 0 Brussel Een fietser is vrijdagmorgen aangereden door een automobilist. Hij werd met lichte verwondingen aan het been overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Kroonlaan met de Mouterijstraat, in Elsene. De fietser moest voor verzorging naar het ziekenhuis en had lichte verwondingen aan het linkerbeen, schrijft La Capitale. Na verzorging mocht hij naar huis gaan. Het is nog onduidelijk wie in fout was.