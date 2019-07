Fietsdieven gevat dankzij alerte buurtbewoner JCV

26 juli 2019

11u36 0 Brussel De politie van de zone Vilvoorde-Machelen heeft woensdag vier minderjarige fietsdieven opgepakt die een fietsenstalling hadden geplunderd. Ze werden gezien door een opmerkzame buurtbewoner die de politie verwittigde.

De vier jongeren braken in in een fietsenstalling van een appartementsgebouw in de Maria-Theresialaan, vlakbij het kanaal. Daar gingen ze aan de haal met een fiets en wat ander materiaal. Ze werden echter gezien door een bewoner die de politie verwittigde.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, waren de jongeren al verdwenen, maar ze werden later in de wijk teruggevonden. De vier jongeren, die tussen 14 en 17 jaar oud waren, werden opgepakt en naar het commissariaat gevoerd. Daar werden ze opgehaald door hun ouders.