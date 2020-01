Fietsbrigade verdubbelt totaal aantal uitgeschreven boetes tot 84.000 SHVM

24 januari 2020

15u12 2 Brussel De fietsbrigade van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene heeft in 2019 zo’n 84.000 pv’s uitgedeeld. Dat heeft de politiezone vrijdag gemeld tijdens een persmoment. Dat aantal is een verdubbeling van de voorbije jaren, waar het totaal bleef schommelen rond de 40.000. Om die reden hebben de politiezones van Haren en Neder-Over-Heembeek hun fietsbrigade uitgebreid met twee nieuwe bikers.

De stad Brussel en de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene investeren in een nieuwe eenheid bikers binnen Neder-Over-Heembeek en Haren. Het is de volgende stap in haar innoverende en multidisciplinaire aanpak, die tot doel heeft de politie dichter bij de burger te brengen. De nieuwe bikers, die de verschillende wijken zeer goed kennen, zullen binnen hun eigen grondgebied patrouilleren, voornamelijk op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met de auto, waardoor de dialoog met de plaatselijke bevolking versterkt wordt.

De nieuwe bikers zullen geaffecteerd worden in hun uitvalsbasis van het centrale commissariaat gelegen in de Versailleslaan. “Elke en Emilie waren de kandidaten met het juiste profiel: sportief, in topconditie, behendig, communicatief en vooral enthousiast en gemotiveerd”, klinkt het bij de politiezone. Naar de toekomst toe zal de eenheid uitgebreid worden tot zes bikers.

Verdubbeling boetes

De fietsbrigade kende in 2019 een groot succes. Zo kon het haar aantal uitgeschreven pv’s van 40.000 naar 84.000 verhogen. Daarvan had het grootste deel, namelijk zo’n 24.544 pv’s, betrekking op het parkeren of rijden op fietspaden. Verder werden er zo’n 6.511 pv’s uitgedeeld voor het parkeren op voetpaden en 5.991 pv’s werden uitgeschreven voor het binnenrijden in een voetgangerszone.

Ook het rijden op voorbehouden (bus)rijstroken (13.409) en het blokkeren van kruispunten (3.099) werden vaak beboet. Daarnaast deelde de fietsbrigade nog 15.669 pv’s uit voor verschillende andere inbreuken, waaronder het gebruik van de gsm achter het stuur, of het niet-dragen van een gordel.