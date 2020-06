Fietsbrigade schrijft 6.500 pv’s: “Grote meerwaarde voor verkeersveiligheid” SRB

22 juni 2020

14u19 0 Brussel De fietsbrigade van de politiezone Brussel-Noord heeft het afgelopen jaar net geen 6.500 processen-verbaal uitgedeeld. Meer dan de helft van de pv’s ging over verkeersovertredingen. “De fietsbrigade blijkt een grote meerwaarde in onze politiezone.”

Een jaar liep in de lokale politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node) een test met een nieuwe fietsbrigade. Vandaag laat de politie weten dat het experiment is geslaagd. Door de goede resultaten van de ploeg, blijven de inspecteurs van de fietsbrigade ook na de testfase in de wijken rijden.

“De komst van de fietsbrigade is een absolute meerwaarde voor onze politiezone”, zegt korpschef Frédéric Dauphin in een persbericht. “Verkeersveiligheid is een prioriteit voor ons en de werking van de fietsbrigade zal bijdragen om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te bevorderen.”

Gemakkelijker melden

Tijdens de testfase heeft de fietsbrigade 6.484 processen-verbaal uitgeschreven. Iets meer dan de helft (54 procent) van die pv’s gingen over verkeersovertredingen zoals te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, rijden zonder gordel, of door rood licht rijden. De overige 46 procent van de pv’s gingen over verkeersinbreuken.

De politie merkt dat de fietspolitie sneller kan reageren op verkeersovertredingen en zich gemakkelijker verplaatsen. Ook het contact met de burger verloopt beter. Mensen stappen gemakkelijker af op een fietspatrouille om onveilige verkeerssituaties te melden.

Het fietsteam blijft nu een permanent onderdeel van de lokale politiezone. Tien fietsinspecteurs zullen voortaan patrouilleren op nieuwe elektrische fietsen met politiestrepen.