Fietsbrigade let nu ook op ongepaste snelheid: “Oude regel die we nieuw leven inblazen” JCV

28 augustus 2019

09u09 630 Brussel De Brusselse politie wil de strijd met ongepaste snelheid verder opvoeren. Daarom worden automobilisten voortaan ook bekeurd zonder dat er een camera of radar bij komt kijken. “Agenten kunnen zelf oordelen of iemands snelheid ongepast is.”

Tijdens een actie van afgelopen weekend schreven agenten van de Brusselse fietsbrigade in Laken 48 processen-verbaal uit voor onaangepaste snelheid, zo weet Bruzz. De agenten gaven die boetes zonder dat de snelheid werd gemeten met een officieel instrument. De agenten gingen dus af op hun eigen inschatting van de situatie.

Wie daarbij gevat werd, krijgt een boete van 116 euro in de bus. De fietsbrigade zelf blaast zo een regel uit het verkeersreglement die al uit 1975 stamt, nieuw leven in. “Die regel bepaalt dat een agent je een boete mag geven als je ongepast rijgedrag vertoont”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Dat kan dus ook als je minder snel dan de toegelaten maximumsnelheid rijdt. Stel dat je ergens 50 kilometer per uur mag rijden. Als je dan aan bijvoorbeeld 45 kilometer per uur een scherpe bocht neemt of een groep fietsers voorbij steekt, kan dat toch gevaarlijk zijn, ook al rij je niet harder dan toegelaten. Het kan ook te maken hebben met de weersomstandigheden.”

Volgens Slosse moet er altijd een evenwicht zijn tussen je rijstijl en de omstandigheden op de weg. “Onze bikers hebben die regel nu afgestoft, maar hij werd in het verleden ook al af en toe gebruikt”, zegt hij. “Dit is zeker geen nieuwigheid. De bedoeling is om hiermee onze flitsers aan te vullen. Het voordeel is dat onze fietsbrigade geen zware apparatuur moet meesleuren, maar zo toch kan optreden tegen gevaarlijk gedrag op de weg.”

Interne controle

De maatregel moet het arsenaal van de politie verder aanvullen en de veiligheid op straat verhogen. “De gemiddelde snelheid in de stad ligt relatief laag”, zegt Slosse. “Maar dat is maar een deel van het verhaal. Uit de veiligheidsmonitor van de federale politie blijkt dat veel inwoners onaangepast rijgedrag als een groot gevaar zien in Brussel.”

Of er nu geen gevaar bestaat voor willekeur? “Als je geflitst wordt, is dat zwart-wit”, zegt Slosse. “Je rijdt te snel of niet. Hier gaat het om een inschatting van een agent. Maar alle overtredingen worden intern gecontroleerd en wie een boete krijgt, kan natuurlijk altijd verzet aantekenen. Daar zijn meer dan genoeg mogelijkheden voor.”

De fietsbrigade was deze maand bijzonder actief. Tot nu toe werden er al acht acties uitgevoerd in augustus. Daarbij werden 2.313 pv’s opgesteld, vooral voor parkeren op het voetpad en in een leveringszone. 144 boetes gingen naar mensen die hun snelheid niet aanpasten aan de omstandigheden.