Fietsbrigade helpt bij evacuatie van kersverse moeder en baby SRB

29 juli 2020

20u45 0 Brussel Een ploeg van de Brusselse fietsbrigade heeft woensdagvoormiddag geholpen bij een thuisbevalling in Laken. De ploeg was ter plaatse gesneld na een noodoproep van de echtgenoot en kon ervoor zorgen dat de straat vrij bleef zodat een ladderwagen van de Brusselse brandweer de intussen kersverse moeder met kind kon evacueren. De hulpdiensten trokken heel wat bekijks omdat er een markt bezig was.

“De noodcentrale had omstreeks 11 uur een oproep gekregen van een man wiens vrouw thuis aan het bevallen was, vlakbij de markt aan de Antwerpsesteenweg in Laken”, zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de Brusselse politie. “Een Bikersploeg ging meteen ter plaatse maar toen de agenten aankwamen en de echtgenoot aantroffen, was de baby al ter wereld gebracht. Alleen konden de moeder en het kind het pand niet via de trap verlaten.”

Ladderwagen

De politie-inspecteurs verwittigden daarop de brandweer, die met een ladderwagen ter plaatse kwam, en zorgden er intussen voor dat de straat vrij bleef.

“Dat heeft er mee voor gezorgd dat de woning goed toegankelijk was en de brandweer makkelijk ter plaatse kon komen, zodat de interventie vlot verliep en moeder en kind in veilige omstandigheden naar het ziekenhuis konden gebracht worden”, aldus de politiewoordvoerster. “Ze stellen het intussen goed.”