Fietsapp en een toerismeapp zijn winnaars van ‘Brussels hacks the crisis’ JCV

06 juli 2020

11u08 0 Brussel Een fiets- en toerismeapp komen winnaars uit de bus van ‘Brussels hacks the crisis’, een project met als doel innovatieve ideeën te lanceren voor de wereld na het coronavirus. De apps worden nu in de loop van de zomer verder ontwikkeld.

De projectoproep voor ‘Brussels hacks the crisis’ kreeg meer dan 100 ideeën binnen. Daar werden er zes uit geselecteerd door een jury waarna een stemronde voor het grote publiek volgde. Winnaar werd uiteindelijk ‘Brussels is biking’. Die gratis app bevat een fietskaart met daarop fietsenstallingen, fietsherstellers, waterfonteinen, een agenda met alle fietsevenementen, een trackingsysteem om fietsdiefstal tegen te gaan en zelfs een formulier om gevaarlijke wegen te melden.

Andere laureaat is “Toerist in mijn stad”, een app voor wandelingen in de stad. De app toont je verschillende routes met telkens een te bereiken doel: een park, een fresco of een ongewone plaats.

Deze twee ideeën zullen gedurende de hele maand juli ontwikkeld worden door informatica-studenten ter gelegenheid van de Open Summer of Code. Vanaf 30 juli zullen ze beschikbaar zijn.