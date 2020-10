Fietsactieplan Brussel: “Het gaat goed. Nu nog verdubbelen tegen 2024" Margo Koekoekx

10 oktober 2020

18u33 0 Brussel Tientallen fietspaden en honderden verankeringen om je fiets aan vast te leggen. Je zag ze het afgelopen jaar sneller dan ooit verschijnen in het Brusselse straatbeeld. En het werkt! Zo blijkt uit de cijfers. “En er volgt nog meer van dat”, klinkt het vastberaden alvorens ze zelf op de fiets springen.

Een jaar na de start is het het ideaal moment om de voorlopige balans op te maken. En die helt over naar de positieve kant. In september 2020 waren 85% meer fietsers in Brussel dan het jaar voorheen.

In het fietsactieplan dat de stad 20 september 2019 voorstelde, stonden allemaal acties om het fietsen in Brussel veiliger, praktischer, kortom aantrekkelijker te maken. Koning auto moet aan de kant en de Brusselaar moet op het zadel van zijn -al dan niet elektrische- stalen ros springen.

Misschien heeft de coronacrisis ondanks alle ellende die ze met zich meebracht, toch wat geholpen om dit fietsjaar succesvol te maken. Mensen grepen sneller naar de fiets om zo het openbaar vervoer te vermijden en ook mensen uit de aanpalende gemeenten kozen sneller voor de fiets.

Maar het werd ook wel aantrekkelijker om effectief voor die fiets te kiezen. Enkele onderdelen van de aanpak bij het fietsactieplan: het uitreiken van fietsbrevetten aan kinderen in scholen, werknemers van de stad fietsen aanbieden, een pumptrack om de allerkleinsten plezier te doen krijgen in het fietsen, sportinfrastructuur voorzien met fietsparking, fietsherstelpalen in de openbare ruimte, fietsparkings tijdens grote evenementen en de samenwerking versterken met Gewest en buurgemeenten.

Een veilig gevoel primeert

“Het is nu, meer dan ooit, noodzakelijk om de openbare ruimte aan te passen zodat alle gebruikers zich veilig voelen”, hamert burgemeester Philippe Close. Ans Persoons, Schepen voor Stedenbouw en Openbare ruimte treedt hem bij: “Bij elke heraanleg van de openbare ruimte staan de veiligheid en het comfort van fietsers als voetgangers centraal.” Ze geven de fietser veel meer plaats, maar kijken ook naar aangepaste materialen en proberen hoogteverschillen te beperken. “En we kijken met speciale aandacht naar schoolbuurten. Die moeten aantrekkelijk en veilig zijn voor fietsers. Een voorbeeld daarvan is Klavertje4.”

Nog dubbel zoveel fietsers

“In ons fietsplan streven we naar een verdubbeling tegen 2024, we zijn nu al zeker dat dat gaat lukken”, zegt schepen voor Mobiliteit Bart Dhondt. “De Brusselaars verrasten ons! Het komt er nu op aan om die nieuwe fietsers op de fiets te houden.”