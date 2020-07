Fiets- en toerismeapp verkozen tot beste post-Covid-apps Wouter Hertogs

05 juli 2020

12u43 0 Brussel Meer dan een maand na de lancering van ‘Brussels hacks the crisis’ – een project dat tot doel heeft innovatieve en digitale ideeën te ontwikkelen voor het post-coronavirustijdperk - hebben de Brusselaars gekozen voor een fiets-app en een toeristische app. Deze twee projecten zullen gedurende de hele maand juli door studenten worden ontwikkeld tijdens de ‘Open Summer of Code’.

‘Brussels hacks the crisis’ werd begin juni gelanceerd om Brusselse projecten de kans te geven om de stad te hertekenen na de lockdown. Er werden meer dan honderd voorstellen verzameld en een jury van deskundigen heeft de zes beste ideeën geselecteerd die ter stemming aan de inwoners van Brussel werden voorgelegd. Na in totaal bijna 1.000 stemmen kwam ‘Brussels is Biking’ met 308 stemmen op de eerste plaats, en een app voor wandelen in Brussel met 217 stemmen op de tweede plaats.

Fietskaart

‘Brussels is Biking’ is een toepassing die alles wat een fietser nodig heeft bij elkaar wil brengen. Het vergezelt de fietser tijdens hun hele fietsavontuur. De app heeft een fietskaart met fietsenstallingen, reparatiewerkplaatsen en waterfonteinen. Maar ook een agenda met fietsgerelateerde gebeurtenissen, een volgsysteem om diefstal tegen te gaan en een storingsmelding om gevaarlijke wegen te signaleren.

De applicatie ‘Toerisme in mijn stad’ beantwoordt aan de behoefte om de stad te (her)ontdekken. Wanneer u inlogt op de applicatie, ziet u verschillende routes met een doel om te bereiken: een park, een fresco of een atypische plaats. De applicatie zal de reeds voltooide routes bijhouden om de gebruikers uit te nodigen andere wijken te ontdekken en zal burgers en verenigingen de mogelijkheid bieden om Brusselse wandelingen rond specifieke thema’s te creëren en te delen. De applicaties zullen vanaf 30 juli beschikbaar zijn.