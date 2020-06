Festival Midis-Minimes gaat toch door met gehalveerd programma JCV

18 juni 2020

11u51 0 Brussel Het Midis-Minimes Festival zal dit jaar toch nog doorgaan. De organisatie voert wel grote wijzigingen door aan het programma. Het aantal plaatsen wordt beperkt en het programma gehalveerd.

Uiteindelijk zijn 21 van de 42 geplande concerten gehandhaafd. De programma’s met alleen zang en met een grote bezetting zijn naar de volgende editie verschoven. Alleen artiesten die in ons land wonen zullen optreden. De concerten gaan uiteindelijk elke woensdag en donderdag door tussen 1 juli en 27 augustus het Conservatorium van Brussel.

Tickets kosten vijf euro en moeten op voorhand gereserveerd worden via de website van het festival. De helft van de concerten is ook te volgen via streaming.