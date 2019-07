Gesponsorde inhoud Festival Les Ardentes verhuist mogelijk naar Brussel SZM

08 juli 2019

10u34 1 Brussel Brussel en niet de Luikse deelgemeente Rocourt wordt mogelijk de nieuwe thuisbasis van festival Les Ardentes: “Als we tegen oktober geen zekerheid hebben van de site op Rocourt, dan is er een kans dat we naar Brussel verhuizen”, klinkt het bij de organisatoren.

Les Ardentes is na Dour het grootste festival in Wallonië. Afgelopen weekend kon het vierdaagse festival voor hun 14de editie 25.000 bezoekers per dag lokken, maar de organisatoren hopen volgend jaar op 35.000 en de jaren nadien op 60.000 bezoekers. Zondag werd door de organisatoren Gaëtan Servais en Fabrice Lamproye ook bekendgemaakt dat de Franse holding Fimalac voor 49 procent eigenaar is geworden van Les Ardentes. “Wij willen jonge artiesten blijven promoten, maar willen ook grote namen lokken. Om dat te realiseren, hebben we voldoende middelen nodig”, zeggen de organisatoren. De Franse investering moet hen de nodige ruimte geven om te groeien.

Plan B is Heizel

Zondag lekte uit dat Les Ardentes mogelijk naar Brussel verhuist. “We hebben nog geen contacten gelegd om te verhuizen. Maar we kunnen het risico niet lopen een editie te moeten overslaan”, zegt Servais. Het festival vindt plaats aan de oevers van de Maas in Luik, maar heeft volgens de organisatoren zijn verzadigingspunt bereikt. Daarom koesteren ze plannen om te verhuizen naar de Luikse deelgemeente Rocourt. Het stadsbestuur heeft daarvoor al zijn principeakkoord gegeven, maar de site ligt nog niet helemaal vast.

“Als we rond de maand oktober nog geen definitief antwoord hebben voor de site, moeten we een andere locatie vinden. En dan is het niet uitgesloten dat dat de Heizel wordt. Daar vinden steeds meer grote evenementen plaats.”