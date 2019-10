Festival Artonov benadrukt het lichaam en het gebaar SZM

07 oktober 2019

18u04 0 Brussel De vijfde editie van het festival Artonov gaat door van 7 tot 13 oktober 2019. Het thema van dit jaar, ‘de intuïtie van het gebaar’, benadrukt het belang van het lichaam en het gebaar. Zoals elk jaar vinden de voorstellingen meestal plaats in Jugendstil- en Art Decohuizen.

Artonov is een interdisciplinair festival dat inspiratie haalt uit de internationale Jugendstil-beweging. In de mooiste Jugendstil- en Art Décohuizen vind een programma vol met muziek, dans, toneel, plastische kunst en mode plaats door erkend en opkomend talent.

Zo zal Carolyn Carlson, na haar opmerkelijke voorstelling uit 2018, opnieuw te gast zijn, maar deze keer in het Elsense CAB Art Center met ‘The 7th man’. Op de openingsavond in Villa Empain brengt de voorstelling ‘Il corpo dentro’ een eerbetoon aan het 100-jarige bestaan van Bauhaus. Hotel Métropole, een nieuwe partner van Artonov, verwelkomt ‘La Tentation des Pieuvres’, een werk voor één chef-kok, vier muzikanten en honderd gasten. Daarnaast zijn er nog andere voorstellingen in Atelier Colpaert in Schaarbeek of nog in het stadhuis van Sint-Gillis.

Voor het eerst trekt het festival ook naar een modern gebouw, het voormalige atelier-woonhuis van Olivier Strebelle. Het gezelschap Le Geste qui Sauve brengt er na een residentie van 15 dagen een voorstelling die een dialoog moet worden tussen architectuur en gebarentheater. Ook hedendaags gebouw, MAD Brussels, opent de deuren. Schrijfster Ryoko Sekiguchi en chef-kok Sugio Yamaguchi nodigen er de bezoeker uit op een cartografische reis langs de geuren en geluiden van voedingswaren.

Het volledige programma vind je op festival-artonov.eu