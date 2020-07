Feministische militanten bekladden hoofdkwartier N-VA, ook tags bij FOD Justitie SPS LH JMBB SRB

10 juli 2020

09u54

Bron: Belga, eigen info 56 Brussel Een groep feministische militanten heeft afgelopen nacht de gevel van het N-VA-hoofdkwartier in Brussel beklad. Ze wilden daarmee protesteren tegen het wetsvoorstel waarmee Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (sp.a) baby's die in een problematische gezinssituatie geboren worden, willen beschermen. Ze protesteren ook tegen het uitstel van de wettekst die het recht op abortus uitbreidt. Dat uitstel kwam er met steun van N-VA. De politie kreeg ook een klacht over tags op de gevel van de FOD Justitie.



De Pro Choice-actievoerders brachten slogans aan als "Du blé pour la santé, pas la fin de notre liberté", "Infantilisées pour enfanter" en "Mijn lichaam, mijn recht". Het is niet de eerste keer dat de partijzetel van N-VA het doelwit is van vandalenstreken.

De politie kreeg vrijdagochtend nog een melding van de FOD Justitie. Ook in hun gebouw aan de Waterloolaan stonden tags op de gevel. Het is nog onduidelijk of die een verband houden met de graffiti op het N-VA-hoofdkantoor. Politiewoordvoerster Ilse Van de Keere bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de daders. “Op dit moment zijn nog geen verdachten geïdentificeerd.”

Niet tegen abortus

Adjunct-woordvoerder bij N-VA, Philippe Kerckaert, reageert op het voorval: “We betreuren dat het debat op deze manier gevoerd wordt. Ons discours rond dit onderwerp is gebaseerd op rationele en rustige communicatie en blijkbaar is dit de reactie. Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet tegen abortus, hè. Maar men wil het huidige voorstel er zo snel mogelijk doorjagen, en wij uiten daar erg veel vragen daar bij. Daar gaat deze discussie om.”

Met dit soort acties en dolgedraaid feminisme komen we nergens N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel

“Ik probeer zelf altijd met respect te debatteren, maar weiger moeilijke onderwerpen uit de weg te gaan. Dat zal niet veranderen. Met dit soort acties en dolgedraaid feminisme komen we nergens”, zegt Valerie Van Peel. Ook partijvoorzitter Bart De Wever reageert op Twitter. “Ik ben niet tegen de huidige abortuswet, maar het nieuwe voorstel dat abortus op zeer verregaande wijze wil versoepelen is een schande”, schrijft De Wever.

In oktober 2018 werd de gevel ook al eens beklad. Toen verwezen slogans naar Mawda, de Koerdische peuter die overleed nadat ze was getroffen door een politiekogel.

