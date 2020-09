Feministische fietstocht vraagt aandacht voor fietsende vrouwen in Brussel SRB

13 september 2020

20u11

Bron: Belga 0 Brussel Zo’n 200 mensen hebben zondagnamiddag meegedaan met een feministische fietstocht door Brussel. De vrouwenbeweging zij-kant wil zo een probleem aankaarten: “Vrouwen fietsen veel minder dan mannen.”

De tocht, georganiseerd door de progressieve vrouwenbeweging zij-kant onder de titel ‘Women Bike The City’, ging van start op het Jo Coxplein in het hartje van de hoofdstad. De stoet trok daarna trekt langs vrouwelijke straatnamen en feministische streetart, om te eindigen in Laken, waar een kersverse muurschildering van een meisje op de fiets van artieste Anthea Missy zal onthuld worden.

“Met onze fietstocht willen we sensibiliseren rond het feit dat vrouwen nog veel te weinig op de fiets zitten in Brussel”, zegt Julie Van Garsse, woordvoerster van zij-kant. “Slechts een derde van de Brusselse fietsers zijn vrouwen, dus er is duidelijk een probleem. We willen vandaag op een leuke manier tonen dat fietsen in Brussel ook een vrouwenzaak is, en tegelijkertijd de beleidsmakers erop wijzen dat er nog een heleboel obstakels zijn die moeten overwonnen worden opdat vrouwen niet meer weigerachtig zouden staan tegenover de fiets als vervoersmiddel.”

Kinderen en boodschappen

Een studie van de vzw Pro Velo, die binnenkort verschijnt naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit, legt verscheidene oorzaken bloot voor het verschil in fietsgebruik tussen de verschillende genders.

“Enerzijds is er de onveiligheid op de weg”, aldus Julie Van Garsse. “Vrouwen liggen daar nog meer wakker van dan mannen, onder meer omdat zij nog altijd vaker op weg zijn met kinderen, en met boodschappen. De infrastructuur is niet zo goed afgestemd op de korte, complexe trajecten die zij moeten afleggen, van huis naar de crèche, naar het werk, naar de winkel. De fietspaden zijn te smal, er zijn te weinig fietsparkings.”

“Ook ‘street harassment’ blijft een probleem”, klinkt net nog, “net zoals het feit dat fietsen in bepaalde gemeenschappen nog steeds niet gezien wordt als een sociaal aanvaardbare activiteit voor vrouwen, of veel minder dan voor mannen en kinderen.”