Felyx scooters breiden uit naar twee nieuwe gemeenten SZM

29 augustus 2019

12u36 0 Brussel Het Nederlandse bedrijf voor deelscooters, Felyx, waagde eind juni een eerste stap naar het buitenland met 200 scooters in onze hoofdstad. Ondertussen zijn de aantal scooters gestegen naar iets meer dan 600 en breidt de zone nu ook uit naar Sint-Lambrechts-Woluwe en Watermaal-Bosvoorde.

Naast de Vijfhoek, Sint-Gillis, Ukkel, Elsene, Etterbeek en Schaarbeek, breidt de zone van de elektrische deelscooter nu ook uit naar Sint-Lambrechts-Woluwe en Watermaal-Bosvoorde. In de praktijk wil dat zeggen dat je in deze twee nieuwe gemeenten meer Felyx scooters kan terugvinden en ook afzetten zonder extra kosten. Als je met een deelscooter buiten de afgebakende zone op de app rijdt, dan moest je je scooter weer binnen de zone verplaatsen of parkeerkosten betalen per minuut tot je de scooter weer gebruikt.

Kosten

De elektrische scooters kunnen via de applicatie van Felyx gelokaliseerd en gereserveerd worden. Net zoals bij de deelsteps wordt er niet met een abonnement gewerkt en betaalt de gebruiker per rit. Bij Felyx kost een scooter 0,26 euro per minuut, maar daar zijn geen ontgrendelkosten bij. Om de scooters te gebruiken, moet je wel een rijbewijs hebben. Ze kunnen 45 km/u bereiken en zijn allemaal voorzien van twee helmen. Daarnaast kan je met Felyx ook je scooter pauzeren voor 0,07 euro per minuut, zodat niemand daar mee weg is.