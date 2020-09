Felice Mazzu en Union pakten slechts een punt tegen Club NXT: “Kunnen het enkel onszelf kwalijk nemen” DRIES CHARLIER

14 september 2020

17u19 0 Brussel Het werd een pijnlijke zondagnamiddag voor Union op bezoek bij Club NXT (1-1). Een vroege achterstand werd nog weggewerkt, maar nadien wisten de Brusselaars een resem kansen niet te verzilveren. Een punt waar Felice Mazzu en co achteraf helemaal niet blij mee waren.

Slechter kon Union niet aan de wedstrijd beginnen. Club NXT trapte af, waarna de bal binnen luttele seconden voor de voeten van aanvaller Baeten kwam te liggen en die knalde hard onder doelman Moris binnen. Het antwoord van Union bleef niet lang uit. Vanzeir verlengde vijf minuten later een hoekschop van Teuma knap aan de eerste paal in doel. Union kreeg nadien meer dan kansen genoeg om de overwinning te pakken, maar de vroege 1-1 stond ook na affluiten op het scorebord.

“We zijn om verschillende redenen teleurgesteld”, klonk het bij trainer Felice Mazzu achteraf. “Dat tegendoelpunt kwam er veel te snel. Dat wijt ik aan een gebrek aan concentratie en dat mag ons niet meer overkomen. Daarnaast kunnen we het enkel onszelf kwalijk nemen dat we uit al die kansen slechts één doelpunt gepuurd hebben. Veel had ook te maken met de uitstekende prestatie van hun doelman.”

Staat van het veld

“Tot slot was de slechte staat van het veld ook een parameter die ons parten heeft gespeeld. Op zo’n veld is het uiteraard gemakkelijker om te verdedigen dan aan te vallen. We mogen dat echter niet als excuus gebruiken. We moeten de goede ingesteldheid en mentaliteit behouden en laten we gewoon positief blijven”, besloot Mazzu.

Ook bij doelman Moris was de frustratie na afloop zeer groot. Hij kreeg zijn eerste doelpunt van het seizoen binnen. “Het is frustrerend om zo vroeg een doelpunt te incasseren”, stelt Anthony Moris. “Ik zou het zelfs een professionele fout durven noemen, maar ik ben positief ingesteld en onthou dat we na de 1-0 meteen gereageerd hebben.”

Les in maturiteit

Net zoals Mazzu keek Moris meteen vooruit. “Het gelijkspel is voor ons een les in maturiteit en het zal ons helpen om in de toekomst vanaf de eerste seconde geconcentreerd te zijn. We moeten nu vooral kalm en optimistisch blijven, want het seizoen is maar net begonnen. We zullen gewoon harder moeten werken om ons doel te bereiken.”

Zaterdag krijgt Union koploper Seraing op bezoek. Voor het eerst sinds Covid-19 zullen er weer supporters in het Joseph Mariënstadion zitten. Er worden 1.600 abonnees toegelaten.