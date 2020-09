Felice Mazzu en Union klaar voor de trip naar Club NXT: “De mentaliteit zit goed” DRIES CHARLIER

08 september 2020

14u07 0 Brussel In een oefenpot tegen Beerschot haalde Union zwaar uit (0-4). De mannen van trainer Felice Mazzu lijken dan ook klaar voor de verplaatsing van zondag naar Club NXT, de beloften van Club Brugge.

Tegen Beerschot kroonde Dante Vanzeir zich tot matchwinnaar met twee doelpunten. Brown en Undav tekenden voor de andere doelpunten. Het werd voor Vanzeir een fijn weerzien met zijn ex-club. “Het was leuk om er terug te komen en te scoren”, zegt Vanzeir op de website van Union SG. “Dat is ideaal voor het vertrouwen, maar in zo’n wedstrijd is het belangrijk dat iedereen aan spelen toekomt en minuten maakt. Het resultaat is bijkomstig. Het geeft ons een goed gevoel, meer niet.”

“Ik wilde vooral aan de trainer tonen dat ik bepaalde kwaliteiten heb waarmee ik een plaats in de basisploeg zou kunnen verdienen. Als je op het veld staat, wil je altijd winnen. Nu moeten we deze positieve lijn doortrekken naar de competitie”, besluit Vanzeir.

Moeilijke keuzes

Trainer Felice Mazzu was te spreken over de zaken die hij zag tegen Beerschot. “Ik ben een gelukkige trainer”, klinkt het. “We hebben tijdens de voorbereiding verschillende systemen uitgetest en tegen Beerschot hebben we een variant geprobeerd. De spelers moeten in staat zijn om zich snel aan te passen en ik moet zeggen dat ze de nieuwe tactiek tot in de perfectie hebben uitgevoerd.”

“Met wat ik tijdens de match en op training heb gezien, ben ik mij ervan bewust dat ik voor een paar moeilijke keuzes sta. Maar dat maakt deel uit van mijn job. De mentaliteit zit goed. We gebruikten afgelopen weekend om te rusten en klaar te zijn voor het duel met Club NXT.”

Nieuwkomer Brighton Labeau

Union maakte onlangs de komst van Brighton Labeau bekend. De 24-jarige aanvaller komt over van het Roemeense Rapid Boekarest. “Ik stond vorig seizoen op het punt om bij Westerlo te tekenen”, is Brighton Labeau eerlijk op de clubsite. “Uiteindelijk heb ik voor Rapid Boekarest geopteerd omdat het een traditieclub is met veel ambities die snel weer actief wilde zijn op de Europese scène. Mijn seizoen was super en daar spelen was een geweldige ervaring. En toen kwam de Covid-crisis.”

Uiteindelijk tekende de Fransman een contract voor één jaar, met een optie op een extra jaar, bij de Brusselaars. “Er loopt veel kwaliteit rond in België en de jongens die hier doorbreken, komen bij de grootste club in Europa terecht. Ik heb dus niet lang moeten nadenken toen Union mijn contacteerde.”