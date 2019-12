Feestvierders op oudjaar vanaf 21.30 uur welkom aan Atomium JCV

15u16 0 Brussel Het traditionele vuurwerk op oudjaar gaat door op aan het Atomium. Wie erbij wil zijn, komt best op tijd en neemt best geen rugzak of glazen flessen mee.

De deuren van het nieuwjaarsvuurwerk gaan dinsdagavond om 21.30 uur open. Vanaf dan gaat ook het muzikale feest van start met DJ Simon LeSaint. De esplanade is toegankelijk via verschillende beveiligde ingangen op de Boechoutlaan, de Dikkelindelaan, de Atomiumlaan en het Sint-Lambertusplein.

Wie erbij wil zijn komt best op tijd. De organisatie vraagt iedereen om al om 23 uur op de site te zijn. Na het vuurwerk, gaat het feest nog door tot 1 uur.

Wie dat wil, kan gratis parkeren op Parking C. Het netwerk van de MIVB is gratis vanaf middernacht en de Noctisbussen rijden nog tot 5 uur ’s morgens. De organisatie vraagt daarnaast om geen rugzakken, glazen flessen of voetzoekers mee te nemen naar het vuurwerk.

Door het vuurwerk zal de omgeving van het Atomium afgesloten zijn tussen dinsdag 7 uur en 5 uur ’s ochtends op Nieuwjaar.