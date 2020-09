Feestvierders negeren coronamaatregelen in Warandepark Stephanie Romans

21 september 2020

16u13 0 Brussel Tientallen mensen kwamen zondagavond samen in het Brusselse Warandepark om te luisteren naar optredens van Zwangere Guy en DJ Lefto. Een getuige zag dat bijna niemand er een mondmakser droeg of anderhalve meter afstand hield en stuurde de beelden door.



De Brusselse politie bevestigt dat een burger zondagavond belde om te melden dat er een druk feestje aan de gang was bij Kiosk Radio in het Warandepark. “Om 22.30 uur arriveerde een ploeg ter plaatse. Maar toen klonk er al geen muziek meer. Van een uit de hand gelopen feestje zoals pakweg de grote bijeenkomsten aan het Flageyplein van maanden geleden, was geen sprake. Het park was niet leeg, maar het was er ook niet zodanig druk dat we moesten ingrijpen of pv’s opstellen”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

Kiosk Radio, een vzw die online radio uitzendt vanuit een kiosk in het Warandepark, organiseert elke zondagavond live dj-optredens. Het concert van afgelopen zondag, naast dj Lefto de Brusselse rapper Zwangere Guy, trok veel meer bezoekers dan gewoonlijk.

Zonnige autoloze zondag

Mogelijk speelde het mooie weer en autoloze zondag mee in de drukte. De organisatie was niet meteen bereikbaar voor commentaar, maar zegt aan Bruzz dat die factoren hoe dan ook meespeelden.

De politie bevestigt dat het tijdens de autoloze zondag erg druk was in de stad. “Er waren dit jaar minder evenementen georganiseerd door corona, maar dat heeft niet geleid tot minder bezoekers”, aldus Van de Keere. “Het mooie weer speelt daar zeker in mee.”