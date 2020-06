Feestvierders in Elsene palmen plein in na sluiting cafés JCV

16 juni 2020

16u47 0 Brussel Op sociale media zijn beelden opgedoken van een massa volk die het Heilig Kruisplein in Elsene inpalmt na het sluitingsuur van de cafés. Tientallen mensen dansten er door elkaar. De politie kwam ter plaatse om de mensen naar huis te sturen. Later kwam het nog tot een incident waarbij tewee agenten gewond raakten.

Het Heilig Kruisplein, net naast het Flageyplein, is een populaire uitgaansplek in de gemeente. Op de beelden is te zien hoe tientallen mensen door elkaar dansen na het sluitingsuur van de cafés. “Wij zijn ter plaatse gekomen om 2.30 uur”, zegt Ilse Van de Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. “We hebben de mensen herinnerd aan de coronamaatregelen, die duidelijk niet gerespecteerd werden, en hen gevraagd om het plein te verlaten in kleine groepjes. Dat ging moeizaam, maar is toch gelukt.”

Incident

Een uur later liep het toch uit de hand in de buurt toen de politie een groep jongeren zag op Generaal de Gaullelaan. Die straat ligt even verderop van het Heilig Kruisplein. Toen de politie tussenkwam om de groep te vragen uiteen te gaan, kwam het tot een incident. Twee agenten raakten daarbij gekwetst. Een van hen is drie dagen werkonbekwaam. Vijf jongeren werden door de agenten opgepakt.

Chriostos Doulkeridis (Ecolo), de burgemeester van Elsene, noemde de samenscholing al onverantwoord, maar wijst er bij Bruzz ook op dat er “een evenwicht gevonden moet worden tussen het respecteren van de veiligheidsmaatregelen, en voldoende ruimte overlaten om zich te kunnen uitleven.”



