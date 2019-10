Feest des Acteurs trekt opnieuw naar Sint-Gillis JCV

02 oktober 2019

14u41 0 Brussel Vrijdag vindt de tweede editie van Het Feest des Acteurs plaats in de Tricoterie in Sint-Gillis. Het evenement brengt mensen uit de podium- en audiovisuele kunsten van boven en onder de taalgrens met elkaar in contact.

Het evenement wil mensen uit de hele Belgische cultuursector met elkaar in contact brengen. Vorig jaar kwamen er 500 mensen af op het feest.

Nieuw dit jaar infosessies over het kunstenaarsstatuut, Tax Shelter en de nieuwe vennootschapswet zijn gratis toegankelijk voor iedereen mits inschrijving. Daarnaast worden rondetafelgesprekken georganiseerd rond financiering en distributie van projecten, zowel in het Nederlands als in het Frans.