Federale winteropvang van start: “Nadruk op langdurige opvang”

02 december 2019

17u05 0 Brussel In de Trierstraat is maandag de federale kinderopvang geopend. Niet alleen worden er extra plaatsen voorzien voor de winter, de nadruk zal er eerder liggen op opvang op langere termijn.

Anders dan bij de opvang van het Brussels Gewest, zullen daklozen er minstens een maand lang kunnen verblijven. “Vroeger was de opvang vooral gericht op dringende opvang op korte termijn”, zegt Emmy Deschuttere van Dokters van de Wereld, dat meewerkt aan de opvang. “Dat begint nu toch bij te draaien. We willen vooral werken om mensen op weg te helpen naar een job of een vaste woonplaats.”

Daarom investeert de overheid in het project Housing First, dat langdurig werklozen helpt om huisvesting te vinden. De federale regering maakt voor het project 1,3 miljoen euro vrij, zei minister van Armoedebestrijding Nathalie Muylle (CD&V) maandag tijdens een bezoek aan het centrum.

Het centrum wordt uitgebaat in samenwerking met het Rode Kruis, het CAW, Dokters van de Wereld en het OCMW. In het gebouw, dat zeker open blijft tot 31 maart 2020, is plaats voor 250 mensen. Vandaag verblijven in het centrum 105 gezinsleden, onder wie 66 kinderen, en ook 106 mannen en 42 vrouwen. Twintig procent van de mensen die in de centra verblijft, zijn transmigranten.