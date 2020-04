Federale politie schenkt meer dan 1.100 liter in beslag genomen handgel aan Sint-Pietersziekenhuis SHVM

15u47 1 Brussel De Federale gerechtelijke politie van Brussel heeft vorige week meer dan 1.100 liter handgel geschonken aan het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Dat laat de federale politie weten. De handgel was afkomstig van een inbeslagname die plaatsvond in 2018.

Goed nieuws voor het Sint-Pietersziekenhuis, want de FGP Brussel schonk hen vorige week meer dan 1.100 liter handgel. De handgel is afkomstig van een inbeslagname tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een dievenbende die gespecialiseerd was in diefstal uit vrachtwagens en loodsen.

“Het vonnis in het dossier was uitgesproken en de rechtmatige eigenaar van de lading kon niet teruggevonden worden”, zegt Jana Verdegem van de federale politie. “In normale omstandigheden zou de handgel vernietigd worden, maar nu hebben we beslist er iets nuttigs mee te doen.”