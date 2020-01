Federale politie op zoek naar zes getuigen brandstichting krakerspand met dodelijke afloop in Brussel SHVM

28 januari 2020

16u18 0 Brussel De federale politie is op zoek naar zes mannen die op vrijdag 9 augustus 2019 getuigen waren van een brand met dodelijke afloop in Brussel.

In Brussel is op vrijdag 9 augustus 2019 rond 21.30 uur brand uitgebroken in een gebouw, gelegen op het kruispunt van de Hoogstraat en de Cellebroersstraat. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd een verkoold lichaam aangetroffen. Het onderzoek doet vermoeden dat het om een ongeluk gaat. Het leegstaand gebouw werd op het ogenblik van de brand gebruikt door krakers. De onderzoekers willen nu meerdere getuigen identificeren om alzo hun verhaal te kunnen horen.

Beschrijving

De eerste persoon is ongeveer 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij heeft grijs haar en een grijze onverzorgde baard. Hij droeg op het moment van de feiten een zwarte vest en een militaire pet.

De tweede persoon zou de voornaam Radù hebben. Hij is ongeveer 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar. Hij droeg een zwarte pull met kap met het opschrift Reebok.

De derde persoon is ongeveer 1m80 lang, normaal gebouwd en heeft zwart haar. Hij droeg die dag een grijze T-shirt in combinatie met een zwarte vest, een zwarte pet en een zwarte schoudertas.

De vierde persoon heeft als roepnaam Calcùl. Hij is ongeveer 1m80 lang, normaal gebouwd en heeft een buikje. Hij heeft donker haar en beide armen zijn volledig getatoeëerd.

De vijfde persoon laat zich Liviù noemen en zou afkomstig zijn van Constanta in Roemenië. Hij is ongeveer 1m70 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kortgeknipt grijs haar.

De bijnaam van de zesde persoon is le Hongrois. Hij is ongeveer 1m70 lang en slank gebouwd. Hij heeft bruin haar en een baard. Hij mankt of gebruikt een wandelstok. Hij had een grote blauwe rugzak bij.

Heeft u meer informatie over deze zaak of herkent u deze personen? Dan kan u contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.