Federale politie arresteert tien migranten in Noordstation SHVM

27 november 2019

11u48 0 Brussel De Federale politie heeft dinsdagavond tien migranten bestuurlijk aangehouden in het Noordstation van Brussel. Dat bevestigt de woordvoerster.

Volgens de woordvoerster van de Federale politie zou het gaan om zeven Eritreërs, twee Ethiopiërs en een Soedanees. “De personen werden niet opgepakt omdat ze een incident veroorzaakten, maar wel omdat ze niet de juiste verblijfspapieren konden voorleggen”, klinkt het bij de politie. “Onze politie houdt regelmatig dergelijke acties en de bedoeling is om het mensensmokkelnetwerk achter de migranten te vinden. In dit geval hebben we geen aanwijzing kunnen vinden.”