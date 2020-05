Fedcaf Belgium naar rechter: “Ook Brusselse en Waalse cafés verdienen essentiële steun” Wouter Hertogs

22 mei 2020

11u47 0 Brussel De Federatie van Cafés van België (Fedcaf Belgium) trekt naar de rechter om haar leden in Wallonie en het Brussels Gewest, die sinds 13 maart verstoken zijn van enig inkomen, net als in Vlaanderen te kunnen laten genieten van maatregelen die essentieel zijn voor de voortzetting van hun activiteiten. Dat meldt Fedcaf donderdag.

“Terwijl de Vlaamse regering steun heeft toegekend aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad inzake het coronavirus, is de discriminatie door de besluiten van de Waalse Regering en het Brussels Gewest op een pijnlijke manier blootgelegd”, klinkt het. In Vlaanderen wordt immers voorzien in de toekenning van een forfait dat verhoogd wordt met een dagelijkse premie van 160 euro, rekening houdend met de duurtijd van de sluiting. In Brussel en Wallonië krijgen ze dergelijke steun niet. Daarom stapt Fedcaf Belgium nu naar de rechter. “Onze uitbaters in Wallonië en het Brussels Gewest - die sinds die dag in volle onwetendheid verkeren - zien zich sindsdien verstoken van enig inkomen sinds meer dan twee maanden, goed wetende dat deze sluitingsperiode nog meerdere weken zal aanhouden. Ook zij verdienen steun in de vorm van maatregelen die essentieel zijn voor de voortzetting van hun activiteiten.”