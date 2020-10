Fatoumata (13) al ruim een week vermist: meisje stapte op Thalys naar Parijs Stéphanie Romans

02 oktober 2020

18u37 1 Brussel De politie vraagt iedereen om uit te kijken naar Fatoumata Souare (13) uit Jette. Het meisje verdween vorige week donderdag. In het station van Brussel-Zuid stapte ze op de Thalys naar Parijs. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De moeder van Fatoumata begrijpt niet waarom haar dochter afgelopen donderdag wegliep van huis. “Ze was niet naar school gegaan omdat ze een beetje hoestte. Niet dat ze heel ziek was, maar vanwege het coronavirus hield ik haar liever thuis", zegt haar moeder.

Ruzie is er niet geweest voor haar verdwijning. En Fatoumata liep nooit eerder weg. “Ze moet thuis vertrokken zijn toen iedereen weg was. We hebben nog gekeken of er iemand binnen was geweest, om haar te ontvoeren. Maar daar zijn geen sporen van. Haar telefoon staat sinds donderdag uit.”

Parijs

Uit politie-onderzoek blijkt dat het meisje op donderdag rond 13.10 uur op het station van Brussel-Zuid was. Ze had een koffer en handtassen bij zich. Daar nam ze de Thalys naar Parijs. “Waarom ze naar Parijs zou gaan? Het is mij een raadsel. We kennen daar niemand.”

Op het ogenblijk van haar verdwijning droeg ze een lichtblauwe jeans, een zwarte sweater en witte sneakers. Meestal draagt ze een hoofddoek (hidjab). Fatoumata is 1,55 meter lang en slank gebouwd. Ze heeft kort zwart haar en donkere ogen.

De politie vraagt iedereen die meer informatie kan geven over deze verdwijning om contact op te nemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via het online tipformulier.

De politie vraagt aan Fatoumata om contact op te nemen met de politiediensten of haar familieleden om hen gerust te stellen.