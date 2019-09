Farmaceutisch bedrijf schildert samen met kinderen lijnenspel in Abattoir SZM

11 september 2019

18u06 0 Brussel Het personeel van farmaceutisch bedrijf, MSD, stak vandaag de handen uit de mouwen voor buurtkinderen in Anderlecht. In samenwerking met vzw Cultureghem werd 40.000 m2 op de site van de Abattoir geschilderd tot een lijnenspel.

Sinds 2015 maakt Cultureghem van de site van Abattoir elke woensdagnamiddag het grootste overdekte speelplein van Brussel, KETMET. Daarbij komen kinderen van de naschoolse opvang in en rond Anderlecht de ruimte invullen en wordt er onder andere gekookt met groenten en fruit die op de markt niet verkocht zijn.

Schildercircuit

Het KETMET-project kreeg woensdag een boost dankzij een samenwerking met het farmaceutisch bedrijf, MSD België. Zo’n 180 personeelsleden staken met zo’n 180 kinderen de handen uit de mouwen om een lijnenspel onder de overdekte ruimte van de Abattoir te schilderen. “We willen dat het KETMET-schilderscircuit aanzet tot spel, plezier en avontuur voor alle kinderen van de wijk”, zegt Eva De Baerdemaeker van vzw Cultureghem. “We beschikten over 20.000 m2 kunstige en kleurrijke speelruimtes, maar we wouden al langer uitbreiden om meer zichtbaar te zijn. Dat werd vaak uitgesteld door een gebrek aan helpende handen.”

Daarnaast zoekt MSD al vijf jaar, elk jaar, een sociaal project om op een goede manier iets te betekenen voor anderen. Via Time4Society, een organisatie dat andere bedrijven helpt om sociale activiteiten te organiseren, kwamen de twee bij elkaar. “Dankzij de hulp van de 180 personeelsleden, hebben we nu in totaal 40.000 m2 geschilderd en maken we een onverwachte reuzensprong vooruit,” zegt De Baerdemaeker. “Daarom hebben we ook alle lokale kinderen uitgenodigd om als ‘agents of change’ te fungeren en tegelijk een onvergetelijk moment te beleven. We maken van deze dag ook gebruik om eten klaar te maken met onverkochte voedselresten, voor een feestelijke en gemoedelijke lunch samen.”

Sociaal project

Brecht Vanneste, Algemeen Directeur van MSD, is heel fier op wat ze als bedrijf kunnen teruggeven aan de kinderen. “Een dag per jaar verlaten we onze kantoren en onze dagelijkse routine, en besteden we tijd en energie aan een project dat ons nauw aan het hart ligt”, zegt Vanneste. “Dit jaar wouden we graag met Cultureghem samenwerken, omdat we aangetrokken waren door het sociaal aspect van Cultureghem en vooral ook omdat we dan met de kinderen uit de buurt in contact komen.” Voor Vanneste is dit een belangrijke give-back moment. “We komen niet altijd zo even positief in het nieuws, dus we tonen ook graag dat wij sociaal geëngageerd.”