Färm opent nieuw biowinkelconcept ‘Brüt by Färm’ in Etterbeek SZM

13 september 2019

17u47 0 Brussel Biowinkel Färm opent een nieuwe vestiging in Etterbeek op de Graystraat 10. Het nieuwe concept moet het beste van Färm in één winkel condenseren. Dat wil zeggen, meer lokaal, meer zero waste en nog altijd 100 procent biologisch.

“Bij Färm, heb je 60 soorten tomatensaus, terwijl je bij Brüt enkel één soort zal terugvinden”, zegt medewerker Jean-David Couders. Dat is het grootste verschil tussen de twee winkels. “Brüt by Färm is het beste van Färm in een winkel.” Naast een eenvoudige en basisselectie van groenten, fruit, zuivelproducten, droog voeding en vlees, heeft Brüt by Färm ook meer oog op zero waste. “De bedoeling is dat de koper bij ons zo weinig mogelijk plastic meeneemt”, zegt Couders. “Enkel de vleesproducten zijn in plastic verpakt, maar voor al de rest gebruiken we ofwel glazen containers, of papieren zakjes. Bij Färm is zo’n 25 procent van de winkel zero waste terwijl we hier nog verder gaan: 95 procent van onze producten zijn niet verpakt.”

Een andere waarde waar Brüt by Färm op focust is het lokale. “60 tot 70 procent van onze producten zijn van België, terwijl dat bij Färm 30 procent is”, aldus Couders. “We willen daarnaast ook transparant zijn dus bij al onze producten zie je duidelijk van waar dat ze komen met soms zelfs foto’s van de producenten.” Het doel is dan ook om geen groenten of fruit buiten Europa te halen, als ze wel in Europa geteeld worden. “We hebben slechts twee exotische producten en dat is gember en bananen.”