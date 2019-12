Fans ontmoeten gameboegbeelden WHW

22 december 2019

19u12 1 Brussel Tientallen gamers verzamelen zich vandaag en morgen aan de Heizel voor de eerste editie van Brussels Esport show.

Vele gamefanaten wilden de toppers van hun favoriete games wel eens in het echt ontmoeten. Boegbeelden van bekende spelletjes als Fifa, Rocket League en Fortnite kwamen zich presenteren aan hun Belgische en Brusselse fans. Organisator EGO, die een belangrijke rol speelde in de opkomst van de Esport in België, zorgde ervoor dat het evenement gratis was.