Fans kunnen geld verdienen aan zonnepanelen RSCA: “Zo veel mogelijk mensen betrekken bij energie-omslag” JCV

29 januari 2020

15u56 1 Brussel RSC Anderlecht plaatste onlangs 272 zonnepanelen op het dak van het trainingsgebouw van het jeugdcentrum in Neerpede. Gewillige fans en medewerkers kunnen nu mee investeren in die panelen en er zo een centje aan overhouden.

Voor het project werkt de club samen met energieleverancier Eneco. Fans en medewerkers die dat willen, kunnen mee investeren in het project via “crowdlending”. Dat komt er op neer dat ze gedurende vier jaar een bedrag uitlenen aan Eneco. “Daarop krijg je een bruto-opbrengst per jaar van vier procent”, zegt Mark Van Hamme van Eneco België. “Zo kan je niet alleen laten zien dat je de club een warm hart toedraagt, maar er ook nog iets aan overhouden. Eigenlijk gaat het om een systeem van een achtergestelde lening. Aan het einde van de looptijd krijg je het volledige bedrag terug, plus de laatste opbrengsten van de interest.”

Wall of fame

RSCA en Eneco mikken erop om 100.000 euro op te halen via de crowdlending. De minimuminleg is 50 euro. “Je kan ook 100 euro investeren en dan krijg je je naam op een ‘wall of fame’”, zegt Van Damme. “Maar we willen zo veel mogelijk mensen de kans geven om mee te investeren, vandaar het lagere bedrag. Als wij ergens een project opzetten rond windturbines of zonnepanelen, proberen we immers altijd zo veel mogelijk de plaatselijke bevolking te betrekken. Zo laat je meer mensen die energie-omslag mee beleven.”

Inschrijven voor de investering kan via de website van de club. Middenvelder Yari Verschaeren schreef zich alvast in. Het aantal plaatsen voor investeerders is beperkt.

Klimaatneutraal

De zonnepanelen moeten RSCA ook milieuvriendelijker maken. Jaarlijks zullen ze 20 procent van het energieverbruik van het complex in Neerpede voor hun rekening nemen. De club moet tegen 2025 volledig klimaatneutraal werken. “Onze hoofdstad wil in 2050 klimaatneutraal zijn door de CO2-uitstoot met 80 procent te laten dalen. Wij willen hier samen met de fans en de medewerkers actief aan deelnemen”, zegt CEO Jo Van Biesbroeck. “De maatregel is een eerste concrete stap om de duurzaamheid van de club gevoelig te verbeteren.”

RSCA krijgt voor het initiatief ook applaus van de Brusselse regering. “Dit initiatief maakt de energietransitie zichtbaar en concreet voor elke investeerder en elke gebruiker van de RSCA-gebouwen”, zegt Alain Maron (Ecolo), Brussels minister van Leefmilieu en Energie. “Meer in het algemeen wil ik een ondersteunend systeem voor hernieuwbare energie in Brussel handhaven dat aantrekkelijk en evenwichtig is.”