Families leren kruisboogschieten op Carolus V-festival JCV

02 juni 2019

16u10 0 Brussel Het Carolus V-festival geeft elk jaar een blik op het leven in de renaissance. Op de familiedag van het festival, die zondag plaatsvond, konden gezinnen oude spellen ontdekken, kennismaken met oude muziek- en dansstijlen of met de kruisboog leren schieten.

Enkele van de spelletjes op het programma: bikkelen of ‘potje breken’. Amateurschutters konden tijdens een snelcursus kruisboogschieten een van de gevaarlijkste wapens uit de renaissance leren hanteren, onder begeleiding van leden van het Brusselse ‘Groot Koninklijk Serment en van Sint-Joris der kruisboogschutters’. Kinderen mochten aan de slag met een ongevaarlijke versie van het wapen. Voor de ouders was er ten slotte ook een bierproeverij en een kennismaking met de keuken van de 16de eeuw.

De familiedag stond dit jaar in het teken van Pieter Bruegel de Oude, de grote kunstschilder die 450 jaar geleden stierf en die het merendeel van zijn werken in Brussel maakte.

De familiedag vond plaats in het Coudenbergpaleis. De wirwar van gangen en zalen op deze archeologische site onder het Koningsplein en de Koningsstraat is wat overblijft van het voormalige paleis van Brussel. Hier hielden de Bourgondische hertogen en later hun opvolgers de Spaanse en Oostenrijkse Habsburgers eeuwenlang hof, tot een brand het gebouw in 1731 volledig verwoestte.