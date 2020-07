Familie van slachtoffer (23) schietpartij Vorst schrijft brief aan gemeentebestuur: “Politici, neem jullie verantwoordelijkheid op” JMBB

20 juli 2020

14u56 0 Brussel De ouders van het dodelijk slachtoffer van de De ouders van het dodelijk slachtoffer van de schietpartij in Vorst eerder deze maand hebben een open brief geschreven waarin ze niet mals zijn voor het gemeentebestuur van Vorst. De politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, luidt het.

Bij de schietpartij op het Orbanplein kwam de 23-jarige Soufiane Ben Ali om het leven. De schietpartij wordt beschouwd als een afrekening binnen het drugsmilieu in Vorst. De ouders van Soufiane roepen lokale politici nu in een open brief op om hun verantwoordelijkheid te nemen, zo meldt BX1. De burgemeester van Vorst, Stéphane Roberti (ECOLO), en zijn schepencollege zouden al langer toekijken op “een situatie die goed gekend is bij velen”, maar zouden het nalaten om met concrete oplossingen te komen. “De enige reactie die we op de onleefbare situatie hebben gekregen, zijn nieuwe verboden en politie-interventies, maar geen enkel concreet initiatief of groter project”, klinkt het.

Buurtcomité

Verder in de brief vragen de ouders van Soufiane meer inspanningen op het vlak van veiligheid en sociale projecten. Ze kijken bijvoorbeeld naar de gemeentelijke jeugddienst, die een meer zichtbare en actieve rol zou moeten vervullen. Ook zou de buurt rond het Orbanplein aan opknapping toe zijn.

De ouders zullen binnenkort ontvangen worden door de burgemeester. Ze laten weten dat ze van plan zijn om een buurtcomité op te richten dat criminaliteit en ongelijkheid in de buurt moet bestrijden.