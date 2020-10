Familie van omgekomen Mehdi (17) teleurgesteld: “Voelen ons niet serieus genomen” Stephanie Romans

08 oktober 2020

17u31 0 Brussel De familie van Mehdi Bouda (17) is teleurgesteld De familie van Mehdi Bouda (17) is teleurgesteld dat er geen proces komt over zijn dood . Een politiewagen reed de tiener vorig jaar aan, toen hij vluchtte voor een controle. “We hebben nog altijd vragen bij het onderzoek.”

Ze moesten het lezen in de pers, dat er geen proces komt tegen de politieagent, die achter het stuur zat bij het dodelijk ongeval van Mehdi Bouda. “Dat doet pijn”, zegt zijn oudere broer Ayoub. “We voelen ons gepasseerd. Niet alleen nu, maar eigenlijk al sinds het ongeval. Het is alsof de pers altijd eerder op de hoogte is dan wij.”

Mehdi kwam vorig jaar in de zomer onder een politieauto terecht. Hij was weggerend voor een controle op de Kunstberg en stak de straat over. Een politiewagen, die onderweg was naar een dringende interventie, reed hem aan.

95 km/u

De onderzoeksrechter, die het ongeval heeft onderzocht, concludeert ruim een jaar na de feiten dat er te weinig aanwijzingen zijn van strafrechtelijke feiten. Het parket van Brussel heeft daarop een eindvordering tot buitenvervolgingstelling opgesteld. Met andere woorden: de bestuurder van de politieauto hoeft niet voor de rechtbank te verschijnen.

“Wij hebben toch nog vragen”, zegt Ayoub. “Volgens de verkeersexpert reed de wagen 95 kilometer per uur. Mijn vraag is dan: mocht die wel zo snel rijden, als alléén de zwaailichten aanstonden. Had de politie niet ook de sirenes moeten inschakelen?”

De familie kan via hun advocaat Sven Mary nog bijkomend onderzoek vragen. Of ze dat doet, is nog niet bekend. “We gaan dat nog bespreken.”