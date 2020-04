Familie overleden winkelmedewerker (32) onderneemt juridische stappen tegen Colruyt SHVM

06 april 2020

21u18 30 Brussel De familie van de 32-jarige Mohamed Nahi, die in de nacht van 2 april overleed aan de gevolgen van het coronavirus, heeft twee advocaten onder de arm genomen. De familie wil namelijk juridische stappen ondernemen tegen Colruyt omdat de winkelketen volgens hen het slachtoffer niet voldoende heeft beschermd. “Volgens zijn ploegbaas was het niet nodig om een mondmasker te dragen vanwege zijn jonge leeftijd.”

De 32-jarige Mohamed Nahi, die sinds 2009 bij Colruyt aan de slag was, waarvan drie jaar in Vorst, stierf in de nacht van 2 april aan de gevolgen van het coronavirus. Zijn familie nam al afscheid van hem op het kerkhof van Evere. Vandaag laat de familie weten dat ze twee advocaten onder de arm heeft genomen en juridische stappen onderneemt.



Volgens zijn schoonbroer Hatim Doghmi had Colruyt zijn werknemer beter moeten beschermen tegen het virus. “Dit is een schandalige situatie”, meent Hatim. “Sinds 13 maart zit ons land in quarantaine. Iedereen kent de risico’s, en ook Mohamed kende die. De enige twee plekken waar hij nog aanwezig was, was z’n werk en zijn woning.”

Geen reden

“Daags na de ingevoerde maatregelen vroeg Mohamed aan de verantwoordelijke of het mogelijk was een masker aan te trekken”, gaat Hatim verder. “Maar de verantwoordelijke weigerde dit meteen, want een mondmasker dragen zou bij de klanten enkel angst opwekken. Volgens hem was er geen enkele reden om een masker te dragen aangezien hij nog jong was en dus geen risico zou lopen.”

“Enkele dagen later voelde Mohamed zich niet goed en testte hij positief. Bij het onderzoek zagen ze dat zijn longcapaciteit maar voor 10 procent was aangetast, dus lieten de artsen hem vanzelfsprekend thuis uitzieken. Elke dag had hij een lichaamstemperatuur van tussen de 38 en 40 graden. En op 2 april overleed hij uiteindelijk ten gevolge van het virus.”

Na alle media-aandacht die het overlijden van Mohamed kreeg, werd Hatim naar eigen zeggen gecontacteerd door verschillende werknemers van over het hele land die eveneens vertelden dat ze in hun winkel te weinig beschermd worden. “In totaal zitten we nu aan zo’n 27 getuigenissen die op dit moment door onze advocaten verzameld worden.”

De familie eist een schadevergoeding. “En indien Colruyt niet rond de tafel wil zitten, zullen we met de zaak naar de rechtbank trekken. Door de lakse houding van Colruyt is mijn schoonbroer er nu niet meer.”

Mensgericht bedrijf

“We hebben inderdaad eind deze week de spijtige bevestiging gekregen dat een collega uit onze Colruyt-winkel in Vorst thuis in zijn slaap is overleden”, zegt woordvoerster Silja Decock van Colruyt. “Eerst en vooral gaan onze gedachten naar de familie, vrienden en naaste collega’s van het slachtoffer. We zijn hier allemaal erg door aangedaan en zorgen ervoor dat de nodige omkadering en ondersteuning voorzien wordt voor de mensen die nauw met het slachtoffer samenwerkten. Zo was er de afgelopen dagen een vertegenwoordiging van ons team ‘Schokkende Gebeurtenissen’ in de winkel aanwezig.”

“We kunnen alleen maar benadrukken dat we een mensgericht bedrijf zijn en steeds alle maatregelen nauwgezet hebben opgevolgd die de overheid voorschrijft. We zijn op verschillende vlakken verder gegaan dan wat de overheid adviseert en hebben de voorbije weken ook bijkomende maatregelen genomen.”

De winkel heeft tot op heden nog geen klacht ontvangen. Verder laat Colruyt weten dat ze het winkelpersoneel erg dankbaar is en dat ze er alles aan doet om een zo veilig mogelijk kader te scheppen. “Mondmaskers worden ter beschikking gesteld voor de medewerkers die er gebruik van willen maken. Deze worden op dagdagelijkse basis bijgestuurd.

