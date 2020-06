Familie overleden Colruyt-medewerker dient klacht in bij Brussels parket HLA

25 juni 2020

17u25

Bron: Belga 0 Brussel De familie van Mohammed Nahi, de 32-jarige Colruyt-bediende uit Vorst die overleed aan de gevolgen van het coronavirus, heeft donderdag klacht ingediend bij het Brusselse parket. De familie verwijt de supermarktketen dat ze nalatig is geweest in het beschermen van haar personeel. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van de familie, meester Adbelhadi Amrani.

De 32-jarige Mohammed Nahi overleed begin april nadat hij zeven dagen eerder positief had getest op COVID-19. Volgens zijn familie volgde hij alle veiligheidsmaatregelen strikt op maar mocht hij van zijn baas geen mondmasker of handschoenen dragen tijdens zijn werk. De familie is er dan ook van overtuigd dat de man het virus op het werk heeft opgelopen. "Op het moment van zijn besmetting zat 53 procent van het personeel van zijn Colruyt-filiaal ziek thuis met corona", aldus de schoonbroer van Mohammed Nahi bij Bruzz.

Een maand geleden had het Brusselse arbeidsauditoraat al een onderzoek geopend naar de feiten, na een klacht van de familie.

“Alle aanbevelingen overheid strikt opgevolgd”

"Aangezien dit gaat over een lopend juridisch dossier, wenst Colruyt Group zich te onthouden van het geven van details en dit uit respect voor het slachtoffer, zijn familie en al zijn collega's", zegt Hanne Poppe, persverantwoordelijke van Colruyt Group. "Dit vraagt voor ons om de nodige sereniteit. We wensen wel te benadrukken dat we meermaals getracht hebben de familie te contacteren en psychologische ondersteuning vanuit onze medische dienst aangeboden hebben. De familie is hier echter niet op ingegaan."

Volgens de woordvoerster heeft de supermarktketen van bij het begin van de uitbraak van het coronavirus steeds de aanbevelingen van de overheid strikt opgevolgd. "Er is in onze winkels nooit een verbod geweest tot het dragen van een mondmasker door onze medewerkers", klinkt het.

Colruyt Group betwist ook dat 53 procent van de medewerkers van de winkel in Vorst thuis zat met het coronavirus, zoals de schoonbroer van Mohammed Mahi voorhoudt: "Meer dan de helft van de medewerkers van éénzelfde winkel thuis met een besmetting van COVID-19: we benadrukken dat dit absoluut onwaar is."

Lees ook:

Winkelbediende (32) van Colruyt gestorven na besmetting met coronavirus, bedrijf zal extra inspanningen doen voor personeel

Colruyt wijst klanten op de regels: “We doen meer dan overheid ons oplegt”(+)