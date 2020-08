Familie ongerust over vermiste Konrad (27): “Niets voor hem om zo lang niets te laten horen” SRB

01 augustus 2020

15u56 8 Brussel Familie en vrienden maken zich ernstige zorgen over Konrad Hrafnkelsson (27). De man ging donderdag thuis weg en is sindsdien vermist. Hij werd even later, rond 9 uur, voor het laatst gezien voor de McDonalds aan het Beursplein.

“Het is niets voor Konrad om zo lang niets van zich te laten horen. We maken ons erg ongerust”, zegt Peter-Paul Van Der Werff, neef van Konrad. “Hij is IJslands, maar woont en werkt al jaren in Brussel. Hij volgt een pilotenopleiding en werkt daarnaast voor Deliveroo.”

Konrads vriendin heeft intussen bij de politie aangifte gedaan van de verdwijning. “Ze zijn van plan om camerabeelden van een station uit te lezen, maar dat kon later pas.”

Rood Klooster

Intussen zetten Peter-Paul en Konrads vriendin Kristjana zelf zo goed als mogelijk een zoekactie op poten. “Het zou kunnen dat Konrad naar het park van het Rood Klooster in Oudergem is gegaan. Daar wandelen hij en zijn vriendin wel eens. Als mensen in die buurt naar hem zouden kunnen uitkijken, zou dat fantastisch zijn. Hetzelfde geldt voor andere gebieden met veel groen in de omgeving van Brussel.”

Op het moment van zijn verdwijning droeg Konrad blauwe jeans, een grijs t-shirt en witte Nike-schoenen. Hij had een rugzak bij zich en droeg een pet en een zwarte koptelefoon van het merk Marshall. Konrad is 1,78 meter lang, heeft blauwe ogen en blond haar. Hij heeft een blauwe fiets met bruine banden.

De familie vraagt mensen die informatie hebben over Konrad om contact op te nemen via het e-mailadres info.konni92@gmail.com