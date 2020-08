Familie en partners betogen voor fysiek contact met gedetineerden aan de gevangenis van Sint-Gillis JMBB

29 augustus 2020

14u00 6 Brussel Een vijftigtal familieleden en partners van gedetineerden hebben vanmiddag betoogd aan de poorten van de gevangenis van Sint-Gillis. Ze deden dat omdat ze al maandenlang geen fysiek contact meer hebben gehad met hun naasten omwille van de coronamaatregelen.

Sinds de strenge coronamaatregelen midden maart zijn ingevoerd, is fysiek contact tussen gedetineerden enerzijds en familie en partners anderzijds iet meer mogelijk. De groep betogers bereidt ook een klacht voor tegen de Belgische staat. Volgens de betogers is herhaaldelijk voorgesteld dat de gevangenen in quarantaine zouden gaan na een bezoek met fysiek contact, maar is op die voorstellen nooit gereageerd.

“Sinds 14 maart zijn bezoeken in de gevangenis verboden”, zegt Iris, partner van een gedetineerde en een van de initiatiefneemster voor de betoging. “Nadien was bezoek enkel toegelaten achter plexiglas, nog steeds zonder lichamelijk contact. We moeten daar schreeuwen om elkaar te kunnen begrijpen, er is geen enkele privacy. We hebben 20 minuten videocall gekregen, waar ook geen privacy mogelijk was, en om telefonisch met elkaar te praten, moeten we 12 cent per minuut betalen. Dat geld is voor veel mensen een probleem.”

“Niets beweegt”

“We worden vanaf het begin genegeerd door minister van Justitie Koen Geens en premier Wilmès”, gaat Iris verder. “De gevangenisautoriteiten, idem, geen antwoord. Niets beweegt. Dat terwijl de penitentiare bewakingsassisten heen en weer blijven gaan tussen hun huis en de gevangenis, de gedetineerden blijven aanraken zonder handschoenen, en de cellen blijven binnengaan. Heel wat cipiers vinden het bovendien vaak niet nodig om een mondmasker te dragen.”

De groep familieleden van gedetineerden eist de terugkeer van “normale” bezoeken en bezoeken zonder toezicht, familie of echtelijk, en, zodra de coronacijfers het toelaten, onmiddellijk fysiek contact tijdens de bezoeken als een medische verklaring wordt voorgelegd waaruit blijkt dat de persoon negatief is. Voorts vragen ze dat beslissingen in het gevangenisbeheer worden genomen in overleg met de gedetineerden en hun families.

De betogers bereiden ook een klacht voor tegen de Belgische staat en zitten daarvoor eerstdaags samen met hun advocaat.