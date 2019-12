Facebook maakt samen met groepsbeheerders stadsgids voor Brussel JCV

11 december 2019

16u40 3 Brussel Facebook heeft woensdag samen met Visit.Brussels zijn eerste Belgische stadsgids voorgesteld: de Community City Guide. Samen met de beheerders van een aantal belangrijke Facebookgroepen werd een hele hoop tips voor Brussel bij elkaar gebracht.

Met de gids willen bewoners hun stad aan de buitenwereld tonen. Het boekje is onderverdeeld in thema’s zoals ‘Go Green’ of ‘Ontdek de culturele pareltjes van Brussel’. Telkens worden daarin tips gegeven die Facebook haalde bij de verschillende groepen die in Brussel actief zijn.

Facebook wil voor de gids dan ook de sterkte van zijn groepen benutten. “Vroeger zocht je dingen op op het internet, nu stel je de vraag in een Facebookgroep”, zegt Alexis Lebedoff Country Manager België voor Facebook. “De tips in onze gids zijn voor 100 procent aangeleverd door onze groepsbeheerders. Zo krijg je een blik op de stad door de ogen van de bewoners en wordt die kennis voor iedereen beschikbaar.”

Naast sport, eten en drinken is er in de gids ook aandacht voor het vrijwilligerswerk in Brussel en voor de toegankelijkheid van de stad voor mensen in een rolstoel.

Kennis delen

Een van de groepen die in de gids aan bod komt is ‘Brussels Vegans’. “Toen ik vijf jaar geleden om gezondheidsredenen veganistisch werd, vond ik nergens andere veganisten”, zegt beheerder Emma Achilli. “Daarom ben ik de groep begonnen en nu zitten we aan 1.600 leden. We wisselen recepten uit en adresjes van goede restaurants. Een aantal leden is ook al een eigen zaak begonnen omdat ze via de groep zagen dat er een publiek voor was. Het beheer van de groep is voor mij een hobby. Ik ben er ongeveer elke dag een half uur mee bezig. Maar het is de moeite waard om met mensen in contact te komen en kennis te delen.”

De gids telt ongeveer 40 pagina’s en wordt op 30.000 exemplaren verspreid. Er is een Engelse versie en een tweetalige editie in het Nederlands en het Frans. Brussel is niet de enige stad die een eigen gids heeft. In Europa gingen een vijftiental steden Brussel al voor.