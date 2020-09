Facebook maakt 300.000 euro subsidies vrij voor Brusselse ondernemingen die zwaar getroffen zijn door corona JMBB

29 september 2020

11u05 0 Brussel Facebook gaat Brussels kmo’s ondersteunen in deze beroerde tijden. Het sociaal medium is gevestigd in de hoofdstad en wil zich op deze manier ook nadrukkelijker verankeren in de lokale gemeenschap.

Facebook maakt 300.000 euro vrij aan subsidies, een bedrag dat aan 83 Brusselse ondernemingen toegekend zal worden.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten in Brussel gevestigd zijn en twee tot vijftig medewerkers hebben. Ze moeten minstens een jaar actief zijn en te maken hebben met uitdagingen die een direct resultaat zijn van de pandemie. Het gaat voornamelijk om rechtstreekse financiering en in mindere mate om advertentietegoed. De inschrijvingen zijn dinsdag om 10 uur van start gegaan en blijven open tot donderdag 8 oktober (18 uur).

Via deze link kunnen bedrijven aftoetsen of ze in aanmerking komen om zich in te schrijven.