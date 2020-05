Fabrice Cumps legt na lang wachten eed af als nieuwe burgemeester van Anderlecht JCV

08 mei 2020

16u44 0 Brussel Fabrice Cumps (PS) is nu ook officieel de nieuwe burgemeester van Anderlecht. Hij legde vrijdag de eed af bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Cumps volgt zo partijgenoot Eric Thomas op in de helft van de legislatuur. De facto stond hij al een paar weken aan het roer van de gemeente. Zo kwam hij prominent in beeld bij de rellen in de gemeente van vorige maand.

Thomas had bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen al laten weten dat hij zijn termijn niet vol zou maken. Al in januari kondigde hij zijn ontslag aan in de gemeenteraad. Het duurde dan nog tot maart voor de plaatselijke PS-afdeling het licht op groen zette.

De aanstellingsprocedure liep ook veel vertraging op door de coronacrisis. Fabrice Cumps wordt nu officieel de 17de burgemeester van Anderlecht sinds België onafhankelijk werd. De eedaflegging verliep ook niet zoals gewoonlijk omdat iedereen afstand moest houden en er slechts beperkt publiek aanwezig was.

Fabrice Cumps heeft een licentiaatsdiploma economische wetenschappen, met een specialisatie in de publieke economie. Hij werkte zijn hele carrière in openbare diensten, onder meer als gewestelijk ambtenaar en in verschillende kabinetten van ministers. Sinds 2000 is hij gemeenteraadslid in Anderlecht en in 2006 werd hij er schepen met bevoegdheden als Onderwijs en Financiën.